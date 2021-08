Ü40-Weltrangliste: Roger Federer meilenweit in Führung

Roger Federer hat nun auch endlich die 40 geknackt, im Gegensatz zu fast allen anderen Menschen nennt er sich allerdings noch Tennisprofi. Und ist mit Abstand der Beste der Generation 40 plus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2021, 11:00 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Roger Federer mag im altersmäßig nach oben und unten offenen ATP-Ranking zuletzt etwas abgerutscht sein, offiziell stellt er nur noch die Nummer 9 der Weltrangliste. Und wohin man schaut, es tummeln sich Jungspunde um ihn herum: Novak Djokovic mit lächerlichen 34 Lenzen auf Platz 1, Rafael Nadal mit 35 Jährchen knapp dahinter auf Platz 4, dazu kommen wahrlich lächerlich-junge Akteure wie Daniil Medvedev (25 Jahre), Stefanos Tsitsipas (22 Jahre) oder, völlig abwegig, Jannik Sinner (19 Jahre!).

Aber was macht eigentlich die Generation 40 plus, zu der sich Federer seit gestern auch zählen darf? Die ist im aktuellen Herrentennis absolute Mangelware. Nur fünf Spieler, die älter sind als 40 Jahre, sind im ATP-Ranking vertreten. Und der Beste heißt natürlich: Roger Federer.

Wer sind die Top 5 der Herren 40?

Federer ist die klare Nummer 1 der Ü40-Tennisprofis bei den Herren, gefolgt vom unsterblichen Ivo Karlovic (42 Jahre) auf Platz 2, im offiziellen ATP-Ranking ist der Aufschlagkünstler, der sich nun tatsächlich mit Gedanken um ein Karriereende befasst, auf Rang 211 gelistet.

Federer und Karlovic sind tatsächlich die einzigen beiden Ü40-Spieler unter den Top 500. Auf Position 3 unserer Rangliste folgt nämlich erst Jaroslav Pospisil (ATP-Nr. 730), der ebenfalls 40 Jahre zählt. Vor Toshihide Matsui (ATP-Nr. 940) mit 43 Jahren und Stephane Robert (ATP-Nr. 978) mit 41 Lenzen.

Allerdings machen sich zwei Akteure auf, bald mitzumischen: Feliciano Lopez, aktuell die Nummer 99 im ATP-Ranking, feiert am 20. September seinen 40. Geburtstag, und auch Paolo Lorenzi (ATP-Nr. 189) schließt am 15. Dezember zu Federer, Karlovic und Co. auf.

Klar scheint: Wenn Roger Federer will, wird er die Ü40-Weltrangliste noch lange Zeit anführen - sollte das Knie mitspielen. Das hat dem Maestro zuletzt nämlich wieder Ärger bereitet und für Absagen der Turniere in Toronto und Cincinnati geführt. Ob Federer bei den US Open aufschlagen wird, steht aktuell wohl noch in den Sternen.