Upper Austria Ladies Linz: "Turnier wird in jedem Fall stattfinden"

Am Mittwoch hat die WTA einen überarbeiteten Turnierplan für das restliche Jahr 2020 veröffentlicht. Österreichs größtes Tennis-Frauen-Event des Jahres, das Upper Austria Ladies Linz, scheint dort vorerst nicht auf. Turnierdirektorin Sandra Reichel bestätigt allerdings gegenüber tennisnet, dass im Herbst definitiv gespielt wird.

von Lukas Zahrer

zuletzt bearbeitet: 18.06.2020, 13:12 Uhr

„Das Turnier wird in jedem Fall stattfinden. Wir müssen uns allerdings noch gedulden, welchen Spot Linz im Kalender bekommt“, sagte Reichel am Donnerstag.

Nun sei es für die WTA zunächst wichtig gewesen, ähnlich zur ATP einen Terminplan bis zu den French Open zu fixieren. Bis Mitte Juli hofft Reichel darauf, ein fixes Datum bekanntgeben zu können.

„Es hängt auch von der weiteren Entwicklung der Pandemie in den Austragungsländern anderer Turniere ab. Es gibt mehrere Optionen“, sagte Reichel, und stellte klar: „Nur gravierende Verschlechterungen der Lage und neue, strengere Verordnungen können das Turnier verhindern.“

Sandra Reichel hofft auf Zuschauer in Linz

Die Stimmung bei Sponsoren und Partnern wie der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich sei gut. „Sie sind froh, dass das Turnier stattfinden kann. Es ist ein wichtiges Zeichen für den Frauensport in Österreich. Die Leute dürfen sich darauf freuen, Live-Sport zu sehen – immer unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften.“

Seitens der WTA gäbe es ein umfassendes Konzept, damit die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist. Konkrete Planungen, wie der Turnierablauf vor Ort aussehen wird, werden ab der fixen Terminzusage ausgearbeitet.

„Als Berufs-Optimistin bin ich überzeugt davon, dass sich die Corona-Situation bis Oktober soweit beruhigen wird, dass wir zu unserem Jubiläums-Turnier auch Zuschauer in der Linzer Tips Arena begrüßen dürfen“, sagte Reichel schon am Mittwoch in einer Aussendung.

WTA Linz: Coco Gauff siegte 2019

Die Upper Austria Ladies in Linz zählen zur Kategorie der insgesamt 32 WTA International Tournaments. Die Siegerin darf sich jeweils über 280 Punkte für das WTA-Ranking freuen.

Im kommenden Herbst ist die 30. Auflage des Turniers in Linz geplant. Eine Abstufung der Turnierkategorie, etwa auf ein WTA-125.000-Dollar-Turnier, steht trotz der Coronavirus-Pandemie nicht im Raum. Dies sei gar nicht möglich, da die Agentur MatchMaker die Lizenz an dem International-Turnier hält. Ursprünglich war das Turnier von 11. bis 18. Oktober geplant.

Im Vorjahr feierte Coco Gauff auf sensationelle Art und Weise als Lucky Loserin ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour. Die US-Amerikanerin schlug French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko 6:3, 1:6, 6:2. In der Geschichte der Upper Austria Ladies Linz trugen sich außerdem Lindsay Davenport, Justine Henin, Amelie Mauresmo, Maria Sharapova, Ana Ivanovic oder Victoria Azarenka in die Siegerinnenliste ein.