Tennis-Weltranglisten: Felix Auger-Aliassime dank ATP-Cup-Sieg mit Career-High

Der ATP Cup war zwar eine Team-Angelegenheit, für Felix Auger-Aliassime hat er dennoch auch direkte Folgen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.01.2022, 15:16 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime

Kanada hat zwar mit einem Stotter-Start das Jahresauftakt-Event begonnen, am Ende aber stand der Finalsieg über Spanien.

Und der hat speziell für Felix Auger-Aliassime auch großen Einfluss auf die Weltrangliste: Ab heute ist er erstmals auf Platz 9 im ATP-Ranking gelistet, so hoch wie noch nie zuvor. Die Top Ten hatte er bereits im November erstmals geknackt. Und freilich: Das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein für den Schützling von Toni Nadal.

Novak Djokovic weiterhin die Nummer 1

An der Spitze im ATP-Ranking bleibt alles beim Alten: Novak Djokovic als Nummer 1 vor Daniil Medvedev, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas. Rafael Nadal bleibt trotz seines Turniersieg in Melbourne die Nummer 6. Sein Finalgegener Maxime Cressy hingegen steht erstmals unter den Top 100 der Welt, konkret auf Platz 75.

Cressy hatte sich Ende des vergangenen Jahres über eine Reihe an Challenger-Turnieren in Reichweite gespielt, nun also die Belohnung für den Serve-and-Volley-Spezialisten. Auch Oscar Otte hat zum ersten Mal die Top 100 geknackt - mit Platz 100.

Dominic Thiem hat indes vier Plätze verloren und steht auf Rang 19.

Zum aktuellen ATP-Ranking

Amanda Anisimova mit Sprung

Bei den Damen gab es wenig Bewegung.

">Adelaide-Siegerin Ashleigh Barty bleibt natürlich die Nummer 1 vor Aryna Sabalenka und Garbine Muguruza. Die lange verletzte Simona Halep hat durch ihren Turniersieg in Melbourne fünf Plätze gut gemacht und steht auf Rang 15.

Ebenfalls einen schönen Sprung hat Amanda Anisimova hingelegt: Sie stand einst bereits auf Platz 21 im WTA-Ranking, bevor sie Verletzungen und private Probleme zurückwarfen. Mit ihrem Sieg beim zweiten Melbourne-Turnier hat sie sich wieder auf Platz 60 gespielt.

Beste deutsche Spielerin bleibt Angelique Kerber auf Platz 17. Kerber hatte kürzlich bekannt gegeben, an Corona erkrankt gewesen zu sein. Sie will bei den Australian Open allerdings wieder aufschlagen.

Zum aktuellen WTA-Ranking