WTA Miami: Iga Swiatek zieht ohne Satzverlust ins Viertelfinale ein

Iga Swiatek steht beim WTA-1000-Turnier in Miami nach einem Zweisatzerfolg über Elina Svitolina im Viertelfinale. Dort bekommt sie es mit einer Sensationsfrau zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 06:52 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek schlug Elina Svitolina in zwei Sätzen

Iga Swiatek darf weiterhin auf ihren ersten Turniersieg im Jahr 2025 hoffen. Die Weltranglistenzweite gewann ihre Achtelfinalpartie gegen Elina Svitolina beim WTA-1000-Event in Miami mit 7:6 (5) und 6:3 und steht in Florida somit im Viertelfinale. Für ihren Erfolg benötigte die Polin etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit.

Im Viertelfinale trifft Swiatek, die in Miami in drei Matches keinen Satz abgab, nun auf Sensationsfrau Alexandra Eala. Die 19-jährige Wildcard-Inhaberin von den Philippinen profitierte am Montag (Ortszeit) von einer Verletzung Paula Badosas, die wegen neuerlicher Rückenprobleme nicht antreten konnte.

Ebenfalls im Viertelfinale steht die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die sich gegen Lokalmatadorin Danielle Collins in zwei Sätzen behauptete. Auch der zweifachen Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini fehlen nur mehr drei Siege zum Titel.

