WTA Montreal: Victoria Mboko schreibt kanadisches Märchen

Die 18-jährige Victoria Mboko schreibt mit ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour ein kanadisches Tennis-Märchen - und ist plötzlich Geheimfavoritin bei den US Open.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 11:31 Uhr

© Getty Images Was für ein Triumph: Victoria Mboko

Victoria Mboko sackte auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht, dann ließ sie Luftküsse ins jubelnde Publikum fliegen. Die neue kanadische Tennis-Hoffnung hat ihren märchenhaften Siegeszug beim Heimspiel in Montréal mit ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour gekrönt, nach dem unverhofften Triumph überwältigten die erst 18-Jährige die Gefühle.

"Als ich gewonnen hatte und so viele Menschen aufstanden und applaudierten, war das eine unwirkliche Erfahrung", sagte Mboko nach ihrem Comeback im Finale des 1000er-Turniers. Nach Siegen über Sofia Kenin, Coco Gauff und Jelena Rybakina bezwang die gebürtige Amerikanerin im Endspiel die Japanerin Naomi Osaka mit 2:6, 6:4 und 6:1 - und damit auch die vierte Grand-Slam-Siegerin binnen einer Woche. Das hatte bisher nur Serena Williams (1999) während eines Turniers geschafft.

Jubel auch in Toronto

"Ich hätte nie gedacht, dass so etwas so plötzlich kommen würde. Ich denke, es beweist, dass deine Träume näher sind, als du denkst", sagte Mboko, die gegen die frühere Weltranglistenerste vor 11.000 begeisterten Zuschauern acht ihrer neun Breakchancen und nach 2:04 Stunden auch ihren ersten Matchball nutzte.

Die Glückwünsche folgten umgehend. "Sie hat es geschafft. Eine unglaubliche Leistung von unserem kanadischen Champion", schrieb Premierminister Mark Carney bei X. Auch über 500 Kilometer entfernt beim ATP-Masters in Toronto fieberten die Menschen mit. Als Mboko ihren Triumph perfekt machte, brach im ersten Satz des Finals zwischen dem Russen Karen Khachanov und dem späteren Sieger Ben Shelton auf den Tribünen plötzlich lautstarker Jubel aus. Shelton und Khachanov waren zunächst sichtlich verwirrt.

Noch am Vormittag hatte sich Mboko wegen Schmerzen im rechten Handgelenk einem MRT unterzogen – am Abend stand sie dann ihrer Kindheitsheldin Osaka gegenüber. "Worte können nicht beschreiben, wie der Tag gelaufen ist", sagte Mboko, deren Eltern aus der Demokratischen Republik Kongo geflohen waren. Geboren wurde Mboko in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina, aufgewachsen ist sie in Toronto.

Mboko lässt Cincinnati aus

Das Endspiel begann allerdings zunächst nicht nach Plan. Osaka dominierte den ersten Satz mit Tempo und Präzision. Doch Mboko kämpfte sich beflügelt von "Allez Vicky"-Sprechchören zurück, regelmäßig musste die brasilianische Stuhlschiedsrichterin Paula Vieira Souza die Zuschauer ermahnen, während der Ballwechsel ruhig zu bleiben.

Vor der Saison hatte Mboko noch außerhalb der Top 300 gestanden und war als Nummer 85 ins Turnier gestartet. Durch ihren Triumph wird sie in der Weltrangliste nun auf Rang 25 vordringen und zu Kanadas Nummer eins aufsteigen, höher war sie noch nie platziert.

Die bereits am Donnerstag gestarteten Cincinnati Open lässt Mboko aus, dann steht bereits ihr Debüt bei den US Open (24. August bis 7. September) an. Beim letzten Grand Slam des Jahres zählt Mboko durch ihren Heimtriumph nun unweigerlich zu den Geheimfavoritinnen.