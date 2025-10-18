WTA Ningbo: Jasmine Paolini würde mit Sieg über Elena Rybakina Finals-Teilnahme fixieren

Mit einem Sieg über Elena Rybakina würde Jasmine Paolini am heutigen Samstag ihr Ticket für die WTA Finals in Riad lösen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 19:41 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini fehlt noch ein Sieg zum Riad-Ticket

Zumindest mit Rechenspielen muss sich Jasmine Paolini im Rennen um die WTA Finals (vorerst) nicht mehr befassen. Denn ein Halbfinalerfolg über Elena Rybakina und der damit verbundene Finaleinzug in Ningbo würde der 29-Jährigen definitiv reichen, um sich für das Jahresabschlussfinale der acht besten Spielerinnen zu qualifizieren.

Allerdings wird Paolini nicht sonderlich ausgeruht in das Duell mit Rybakina gehen. Während die Kasachin beim ihrem Viertelfinalsieg über Ajla Tomljanovic nur zwei Games abgab, benötigte die Italienerin für ihren Erfolg über Belinda Bencic 3:22 Stunden. “Das war eines der härtesten Matches, die ich je gespielt habe”, meinte Paolini nach der Partie.

Die Aussichten auf Riad scheinen Paolini alles andere als zu hemmen. Selbst als Bencic im zweiten Satz zum Matchgewinn aufschlug, behielt die zweifache Grand-Slam-Finalistin die Nerven und nahm der Schweizerin ohne Punktverlust den Aufschlag ab. Natürlich habe sie die WTA Finals im Hinterkopf, so Paolini, “aber wenn ich den Platz betrete, versuche ich, mich ganz auf mein Tennis zu konzentrieren”. Bislang gelang ihr das in Ningbo hervorragend.

Rybakina darf weiter hoffen

Allerdings bewahrte in der chinesischen Küstenstadt bislang auch Rybakina kühlen Kopf. Bei einer Niederlage in ihrer engen Auftaktpartie gegen Dayana Yastremska hätte sie die WTA Finals sicher verpasst, nun lebt der Traum von Riad zumindest eine weitere Woche. Denn selbst bei einer Niederlage gegen Paolini könnte Rybakina noch Mirra Andreeva überholen.

Rybakina wird in der kommenden Woche beim WTA-500-Turnier in Tokio aufschlagen und kann in Japans Hauptstadt noch wertvolle Punkte sammeln. Andreeva, die in Ningbo bereits in der zweiten Runde scheiterte, scheint derzeit noch nicht in der Entry List auf und benötigt für einen Start demnach eine Wildcard von den Veranstaltern.

Der Stand im Race to Riad