Alexander Zverev offenbar mit Sophia Thomalla liiert!

Alexander Zverev soll mit Schauspielerin Sophia Thomalla zusammen sein - das berichtet die Bild.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2021, 21:23 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Sophia Thomalla

Zverev und Thomalla kennen sich angeblich schon seit vier Jahren über einen gemeinsamen Freund, vor ungefähr sechs Wochen soll nun mehr daraus geworden sein, heißt es. Thomalla habe Zverev auch bereits in Florida besucht haben.

Wer ist Sophia Thomalla?

Thomalla feiert heute ihren 32. Geburtstag, pünktlich dazu wurde die Meldung über die angebliche Liaison mit Zverev öffentlich. Die Schauspielerin war zuvor mit Fußballer Loris Karius zusammen, zuvor war sie auch mit Sänger Gavin Rossdale und Till Lindemann von Rammstein liiert. 2016 hatte sie Sänger Andy LaPlegua geheiratet.

Zverev war zuletzt mit Model Brenda Patea zusammen, die beiden hatten sich 2019 in Paris kennengelernt, vor wenigen Monaten kam die gemeinsame Tochter Myla zur Welt, Zverev und Patea waren zu diesem Zeitpunkt bereits kein Paar mehr. Inwieweit Zverev Kontakt hat, ist nicht bekannt - Patea hatte sich allerdings eher begrenzt interessiert daran gezeigt und Zverev Unehrlichkeit vorgeworfen. Der 24-Jährige steht aktuell auch wegen Gewaltvorwürfen seiner Ex-Freundin Olya Sharypova im Blickpunkt und seit Neuestem unter Begutachtung der ATP.

Sophia Thomalla ist die Tochter von Simone Thomalla und André Vetters, sie spielte unter anderem eine dauerhafte Rolle in Der Bergdoktor.

Zverev wartet in Indian Wells auf seinen Gegner

Zverev weilt aktuell beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells, er trifft nach einem Freilos in Runde 1 entweder auf einen Qualifikanten oder den US-Amerikaner Jenson Brooksby. Der Youngster hatte bei den US Open mit seinem Achtelfinaleinzug auf sich aufmerksam gemacht, dort hatte er Novak Djokovic einen Satz abgenommen.

Zverevs letztes offizielles Match stammt ebenfalls von den US Open, wo er im Halbfinale gegen Novak Djokovic unterlag. Danach war Zverev beim Laver Cup in Boston im Einsatz.