ATP Cup wird um einen Tag verschoben

Aufgrund der Coronafälle in den Fliegern nach Australien und der 14 Tage langen "harten" Quarantäne für 72 Spielerinnen und Spieler werden die Turniere in Melbourne angepasst. Auch der ATP Cup wird um 24 Stunden nach hinten verschoben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.01.2021, 16:32 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Nach langen Gesprächen zwischen ATP, WTA, Tennis Australia und den Spielerinnen und Spielern ist ein neuer Kalender für die Turniere im Melbourne Park entstanden. Grund dafür: die 72 Akteure, die aufgrund der Flugreisen mit positiv auf COVID-19 getesteten Personen für 14 Tage im Hotel bleiben müssen - ohne die Möglichkeit der restlichen Teilnehmer, zumindest fünf Stunden pro Tag auf der Anlage im Melbourne Park trainieren zu können.

Damit bestätigte der australische Tennisverband entsprechende Meldungen der australischen Medien.

Insbesondere ein Extra-Turnier für die Spielerinnen in der harten Quarantäne ist neu (3. bis 7. Februar), insgesamt finden damit in der Vorwoche zu den Australian Open drei WTA-Turniere statt.

Auch der ATP Cup - unter anderem mit Dominic Thiem und Alexander Zverev (live bei ServusTV) - und die beiden ATP-Events werden um 24 Stunden nach hinten verschoben: die Turniere beginnen am 1. Februar mit einem erweiterten Teilnehmerfeld von 56 Spielern, der ATP Cup startet am 2. Februar.

Gaudenzi: "Wollten so fair wie möglich sein"

"Es ist eine herausfordernde Zeit für die Spieler im harten Lockdown, und wir, zusammen mit der WTA und ATP, tun alles, um zu helfen", so Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley. "Die Änderungen bei den Vorbereitungsturnieren sollen den 72 Spielerinnen und Spielern ein bisschen zusätzliche Zeit geben, um sich vorzubereiten. Wir werden sie auch bezüglich Trainingssessions, Fitness und Eisbädern besonders behandeln."

Auch WTA-Boss Steve Simon erklärte, man rechne es "unseren Freunden von Tennis Australia und der ATP" hoch an, dass diese Lösungen gefunden wurden. "Unser größtes Ziel war, so fair wie möglich zu sein gegenüber den Spielern, die aus der harten Quarantäne kommen", so ATP-Chairman Andrea Gaudenzi.

So sieht der Terminplan für Melbourne nun aus

Die Australian Open finden vom 8. bis 21. Februar statt.