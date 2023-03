ATP Masters Indian Wells: Spieler, Auslosung, TV, Livestream, Preisgeld

Am Donnerstag, den 9. März 2023, beginnt in Indian Wells das erste ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres. Die Matches werden live bei Sky übertragen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.03.2023, 11:33 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz - der Champion in Indian Wells 2022

Wer spielt in Indian Wells?

Quasi die gesamte Weltspitze: Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Taylor Fritz, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Holger Rune... und natürlich auch Alexander Zverev. Dominic Thiem, Sieger in 2019, ist dank einer Wildcard am Start.

Eine prominente Absage ist die von Rafael Nadal. Der Spanier ist nach seiner Verletzung am Hüftbeuger noch nicht turnierfit, er will sich für die Sandplatzsaison in Schuss bringen.

Spielt Novak Djokovic in Indian Wells?

Das ist nach wie vor die große Frage. Der Djoker darf aufgrund der US-Einreisebestimmungen als Nicht-Geimpfter gegen COVID-19 nicht in die USA einreisen, kämpft aber noch um eine Ausnahmegenehmigung. Er hatte bereits im Vorjahr gefehlt.

Wer ist Titelverteidiger?

Taylor Fritz. Der US-Amerikaner gewann im Vorjahr völlig überraschend im Finale gegen den bis dato in 2022 ungeschlagenen Rafael Nadal. Kurios: Fritz war im Halbfinale umgeknickt, spielte das Finale gegen den Rat seines Teams - und gewann. Gegen einen Nadal, der sich einen Rippenbruch zugezogen hatte. Fritz zog kurze Zeit später erstmals in die Top Ten der Tenniswelt ein.

Wer überträgt Indian Wells im TV und Livestream?

Das ATP-Turnier in Indian Wells wird vom ersten Tag an auf Sky übertragen - im TV und natürlich auch flexibel im Livestream.

Wann ist die Auslosung für Indian Wells?

Die Hauptfeldauslosung erfolgt am Montag, den 6. März um 15 Uhr Ortszeit - also um 0 Uhr MEZ. Alle Infos findet ihr dann natürlich auch auf tennisnet.com!

Wie hoch ist das Preisgeld in Indian Wells?

Für den Gewinner gibt es neben 1.000 Punkten für die Weltrangliste auch 1.262.000 US-Dollar, der Finalist erhält grob die Hälfte. Für ein Erstrunden-Aus gibt es immerhin noch 18.660 US-Dollar.

Wer hat das Turnier in Indian Wells zuletzt gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2022 Taylor Fritz Rafael Nadal 6:3, 7:6 (5) 2021 Cameron Norrie Nikoloz Basilashvili 3:6, 6:4, 6:1 2020 nicht ausgetragen 2019 Dominic Thiem Roger Federer 3:6, 6:3, 7:5 2018 Juan Martin del Potro Roger Federer 6:4, 6:7 (8), 7:6 (2) 2017 Roger Federer Stan Wawrinka 6:4, 7:5 2016 Novak Djokovic Milos Raonic 6:2, 6:0 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6:3, 6:7 (5), 6:2 2014 Novak Djokovic Roger Federer 3:6, 6:3, 7:6 (3) 2013 Rafael Nadal Juan Martin del Potro 4:6, 6:3, 6:4 2012 Roger Federer John Isner 7:6 /7), 6:3 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 4:6, 6:3, 6:2 2010 Ivan Ljubicic Andy Roddick 7:6 (3), 7:6 (5)