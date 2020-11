ATP Masters Paris: Wawrinka und Raonic gewinnen Frühschicht

Stan Wawrinka und Milos Raonic haben ihre Erstrundenaufgaben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gelöst.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2020, 13:11 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka

Wawrinka schlug Dan Evans mit 6:3, 7:6 (3) - der Schweizer überzeugte hierbei mit einer Gewinnquote beim ersten Aufschlag von 83 Prozent und 67 Prozent, wenn er über den zweiten gehen musste. Nur zwei Breakchancen bekam Evans, beide wehrte Wawrinka ab. 34 Gewinnschläge feuerte der Schweizer insgesamt auf die Gegenseite.

Wawrinka, an zwölf gesetzt in Paris, wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Gilles Simon und Tommy Paul.

Ebenfalls weiter ist Milos Raonic. Der an zehn gesetzte Kanadier schlug Aljaz Bedene mit 6:3, 6:2. Hilfreich dabei: starke 18 Asse - Bedene gelangen überhaupt nur sechs Punkte im Verlaufe des gesamten Matches, wenn Raonic servierte. Raonic trifft nun auf Tennys Sandgren oder Pierre-Hugues Herbert.

Zverev und Nadal spielen erst am Mittwoch

Noch im Einsatz am Dienstag: der an zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas gegen Ugo Humbert (ab 18.30 Uhr), ebenso Jan-Lennard Struff in seiner Zweitrundenpartie gegen den an neun gesetzten Pablo Carreno Busta.

Alexander Zverev greift erst am Mittwoch ins Geschehen ein, Gegner wird John Millman oder Miomir Kecmanovic sein. Der topgesetze Rafael Nadal trifft auf Landsmann Feliciano Lopez.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hatte seine Teilnahme in Paris abgesagt, da er aufgrund der besonderen Weltranglistensituation in 2020 als Titelverteidiger ohnehin keine Punkte hätte gutmachen könnte. Dominic Thiem fehlt aufgrund einer Fußverletzung.

