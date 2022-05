ATP Masters Rom 2022: Spieler, Titelverteidiger, TV, Livestream, Preisgeld - alle Infos zu den Italian Open

Am 8. Mai 2022 beginnt das ATP-Masters-Turnier in Rom. Wir haben alle Infos für euch zum Turnierstart!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 07:06 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Wer spielt in Rom mit?

Quasi die gesamte Weltspitze: Novak Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andrej Rublev, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie, Carlos Alcaraz - um mal die Spitzenleute nennen.

Spielt auch Dominic Thiem in Rom?

Auch Dominic Thiem wird dabei sein, der Lichtenwörther kommt dank seines Protected Rankings ins Hauptfeld - hier kann Thiem mit Weltranglistenplatz 6 für eine bestimmte Anzahl an Turnieren direkt ins Hauptfeld kommen.

Wer ist Titelverteidiger in Rom?

Natürlich: Rafael Nadal. Der hat auch im Vorjahr wieder im Foro Italico gewonnen. Im vergangenen Jahr schlug Nadal im Finale Novak Djokovic mit 7:5, 1:6 und 6:3.

Wer ist Rekordsieger?

Natürlich erst recht: Rafael Nadal. Zehn Mal hat "Rafa" bereits in Rom gewonnen, erstmals 2005, in seinem Durchbruchsjahr. Damals noch in umkämpften fünf Sätzen gegen Guillermo Coria. Außer ihm und Novak Djokovic (5 Titel) hat in den letzten Jahren nur Andy Murray (2016) und Alexander Zverev (2017) gesiegt.

Wann beginnt das Turnier in Rom?

Am Sonntag, den 8. Mai 2022 geht es los mit den Hauptfeldspielen in Rom. Das Finale ist für den 15. Mai angesetzt. Auch die Frauen spielen übrigens zeitgleich in Rom: Hier gewann Iga Swiatek 2021 im Endspiel gegen Karolina Pliskova.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Insgesamt werden bei den Italian Open in Rom großzügige 4,33 Millionen Euro ausgeschüttet!

Wie lief die Auslosung in Rom?

Noch gar nicht - wir halten euch natürlich dann auf dem Laufenden!

Wer überträgt das Turnier in Rom?

Sky ist natürlich für euch am Start - im TV und Livestream. Ab dem 9. Mai seit ihr hier bestens aufgehoben.

Wer hat Rom zuletzt gewonnen?

Hier eine Übersicht der Sieger seit 2010 beim ATP-Masters-Turnier in Rom:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Rafael Nadal Novak Djokovic 7:5, 1:6, 6:3 2020 Novak Djokovic Diego Schwartzman 7:5, 6:3 2019 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:0, 4:6, 6:1 2018 Rafael Nadal Alexander Zverev 6:1, 1:6, 6:3 2017 Alexander Zverev Novak Djokovic 6:4, 6:3 2016 Andy Murray Novak Djokovic 6:3, 6:3 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6:4, 6:3 2014 Novak Djokovic Rafael Nadal 4:6, 6:3, 6:3 2013 Rafael Nadal Roger Federer 6:1, 6:3 2012 Rafael Nadal Novak Djokovic 7:5, 6:3 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:4, 6:4 2010 Rafael Nadal David Ferrer 7:5, 6:2