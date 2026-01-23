Australian Open: Achtelfinale! Mirra Andreeva und Elina Svitolina bestätigen ihre Topform

Mirra Andreeva und Elina Svitolina haben ihre Topform bestätigt und bei den Australian Open das Achtelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2026, 14:02 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva zog ins Achtelfinale ein

Klappt es für Mirra Andreeva in Melbourne mit dem ersten Grand-Slam-Titel? Vier Siege fehlen der 18-Jährigen noch zu ihrem Premierentriumph auf Major-Ebene. In der dritten Runde setzte sich die Weltranglistensiebte gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse glatt mit 6:3 und 6:4 durch.

Für Andreeva war es nach ihrem Turniersieg in Adelaide der bereits siebte Sieg in Folge. “Ich bin sehr glücklich, dass ich heute gewonnen habe. Ich bin am Ende etwas nervös geworden”, sagte die Russin nach der Partie im On-Court-Interview.

Svitolina bleibt 2026 ungeschlagen

Im Achtelfinale bekommt es Andreeva mit Elina Svitolina zu tun. Die Ukrainerin besiegte Diana Shnaider mit 7:6 (4) und 6:3 und blieb im Kalenderjahr 2026 damit weiterhin ungeschlagen. Vor den Australian Open hatte die 31-Jährige das WTA-250-Turnier in Auckland für sich entschieden.

Neben Andreeva und Svitolina schafften am Freitag unter anderem Aryna Sabalenka und Coco Gauff den Sprung ins Achtelfinale. Für eine Überraschung sorgte die erst 18-jährige Iva Jovic, die Jasmine Paolini aus dem Turnier warf.

Hier das Damen-Einzel-Tableau in Melbourne