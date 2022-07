Wimbledon live: Jule Niemeier vs Tatjana Maria im TV, Livestream und Liveticker

Jule Niemeier (WTA-Nr. 97) und Tatjana Maria (WTA-Nr. 103) spielen im Wimbledon-Viertelfinale gegeneinander - ab 14 Uhr live auf Sky im TV und Livestream und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.07.2022, 18:05 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier, Tatjana Maria

Das Traum-Viertelfinale in Wimbledon 2022 steht: Tatjana Maria trifft auf Jule Niemeier, eine der beiden wird damit ins Halbfinale einziehen. Und dann?

So weit blicken wir noch nicht. Ein kleiner Rückblick. Tatjana Maria hat es mit 34 Jährchen überhaupt erstmals in die Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier geschafft, zur großen Freude eigentlich aller im Profizirkus. Maria ist beliebt, eine der nettesten Spielerinnen, ihre Familie mit zwei Kinder immer auf der Tour dabei. Maria sagt, ohne Familie würde sie überhaupt nicht mehr als Tennisprofi unterwegs sein. Und ohnehin: Ihr Mann, Charles Edouard, selbst ein ehemaliger Profi und Trainer, sei derjenige, der immer an sie glaube.

Maria hat erst im Spätjahr 2021 wieder auf der Tour angegriffen, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Cecilia im April; ihre ältere Tochter Charlotte (8 Jahre) ist ebenfalls ambitioniert, es mal als Tennisprofispielerin zu versuchen. Sie agiert mittlerweile sogar teils als Trainingspartnerin für Tatjana.

Jule Niemeier ist die Ruhe selbst

Mit ihrem Slice-Spiel hat Maria auch Jelena Ostapenko entnervt - aber wie Jule Niemeier damit umgeht? Sie mache sich darüber nicht so viele Sorgen, sagte sie.

Niemeier steht ebenso sensationell in der zweiten Wimbledon-Woche. Sie galt als Talent, viele Verletzungen aber haben ein Durchstarten verzögert. Mittlerweile arbeitet die 22-Jährige in der Akademie von Michael Geserer, als Coach ist Christopher Kas an ihrer Seite, der große Stücke auf Niemeier hält und eigentlich das ganz hohe Level erst in 12 bis 18 Monaten erwartet. Die Ruhe, mit der Niemeier agiert, beeindrucke ihn, so Kasi.

Es ist die erste Begegnung auf der Tour zwischen Jule Niemeier und Tatjana Maria.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 exklusiv im WOW Live-Stream: Alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews!

Wann spielen Niemeier und Maria?

Das Wimbledon-Viertelfinale zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeier ist für 14 Uhr auf Court 1 angesetzt. Sky überträgt live im TV und via Livestream - im Liveticker seid ihr bei uns dabei!