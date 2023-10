ATP Antwerpen: Yannick Hanfmann schlägt Dominic Thiem im Achtelfinale

Yannick Hanfmann ist beim ATP-250-Turnier in Antwerpen ins Viertelfinale eingezogen. Der Deutsche schlug Dominic Thiem am Donnerstagabend mit 6:4, 5:7 und 6:4.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 23:57 Uhr

Yannick Hanfmann steht im Antwerpen-Viertelfinale

Prestigeerfolg für Yannick Hanfmann! Der Deutsche feierte im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Antwerpen einen Dreisatzsieg gegen Dominic Thiem. Hanfmann besiegte den US-Open-Sieger von 2020 am späten Donnerstagabend in einer packenden Partie mit 6:4, 5:7 und 6:4.

Im ersten Durchgang reichte Hanfmann ein Break zum 3:2, welches er trotz einiger Probleme bei eigenem Aufschlag zum Satzgewinn transportieren konnte. Im zweiten Abschnitt war es dann Thiem, der beim Stand von 6:5 das entscheidende Break schaffte und somit einen Entscheidungssatz erzwang.

Nach zwei Breaks zu Beginn des dritten Satzes war es im siebenten Spiel Hanfmann, der seinem Kontrahenten den Aufschlag abnahm und somit für eine Vorentscheidung sorgte. Der Weltranglisten-56. ließ anschließend nichts mehr anbrennen und brachte den 6:4, 5:7 und 6:4-Erfolg unter Dach und Fach.

Hanfmann im Viertelfinale gegen Tsitsipas

Während es für Thiem in der kommenden Woche bei den Erste Bank Open in Wien weitergeht, trifft Hanfmann im Viertelfinale auf Stefanos Tsitsipas. Der in Antwerpen topgesetzte Grieche setzte sich gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 7:5 und 6:3 durch.

Neben Hanfmann gelang mit Maximilian Marterer einem weiteren Deutschen der Sprung ins Viertelfinale. Der 28-Jährige schlug Nuno Borges in der Runde der letzten 16 in zwei Sätzen und bekommt es nun mit Hugo Gaston zu tun. Der Franzose rang Jan-Lennard Struff in einem dramatischen Match nieder.

Das Einzel-Tableau in Antwerpen