ATP Masters Madrid: Dominic Thiem, Alexander Zverev und das Match danach

Dominic Thiem und Alexander Zverev treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid (ab 16:00 Uhr im tennisnet-Liveticker) aufeinander. Es wird das erste Match der beiden seit dem epischen US-Open-Finale 2020 sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 11:31 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Dominic Thiem und Alexander Zverev nach dem US-Open-Finale 2020

Da standen sie, die zwei neuen deutschsprachigen Tennishelden, mitten im menschenleeren Arthur Ashe Stadium. Beide mit Tränen in den Augen und emotional sichtlich angefasst. Und dennoch hätte die Gefühlslage bei Dominic Thiem und Alexander Zverev an diesem Sonntagabend in New York nicht unterschiedlicher sein können. Der eine hatte sich Minuten zuvor seinen großen Lebenstraum erfüllt, der andere war um Millimeter am Erreichen ebenjenes vorbeigeschrammt.

Hatten sich die beiden Ausnahmekönner zuvor über vier Stunden lang trotz körperlicher und mentaler Schwierigkeiten rein gar nichts geschenkt, so wurden die Zuseher vor den Fernsehgeräten bei der anschließenden Siegerehrung Zeuge des gegenseitigen Respekts voreinander. "Zunächst möchte ich Dominic zu seinem ersten von vielen Grand-Slam-Titel gratulieren. Ich denke, dass wird nicht dein letzter sein", meinte Zverev nach der bittersten Niederlage seiner Karriere.

Großer Respekt zwischen Thiem und Zverev

Doch auch Thiem zeigte vor der Leistung des gebürtigen Hamburgers Hochachtung: "Wir kennen uns seit vielen Jahren und sind gute Freunde. Wie beide haben uns auf dem Platz schon viele heiße Matches geliefert. Ich denke, wir beide hätten den Sieg verdient gehabt. Du hast 100 Prozent gegeben. Du hast deine Familie und deine Fans stolz gemacht. Irgendwann wirst du diesen Titel auch gewinnen."

Es waren emotionale Szenen an diesem 13. September 2020. Und doch drehte sich die Welt im Tenniszirkus danach gnadenlos weiter. Thiem hatte nach seinem ersten Major-Triumph mit den Auswirkungen des Endspiels fast noch mehr zu kämpfen als Zverev, ein mentales Tief und eine damit einhergehende Auszeit im Frühjahr dieses Jahres waren die Folge.

Doch auch bei seinem Finalgegner ist das Match noch lange nicht in Vergessenheit geraten. "Jeder erinnert sich an das US-Open-Finale, das wir gespielt haben. Ich erinnere mich sicher daran. Das wird morgen irgendwo in meinem Hinterkopf sein", sagte Zverev nach seinem Viertelfinaltriumph in Madrid über Rafael Nadal.

Mit dem Sieg über den Spanier fixierte der 24-Jährige das erste Aufeinandertreffen mit Thiem seit der unvergesslichen Nacht in New York, insgesamt werden sich die beiden guten Freunde bereits zum elften Mal gegenüberstehen. Im direkten Vergleich führt der Österreicher klar mit 8:2, die letzten vier Begegnungen gingen allesamt an den Lichtenwörther. Das weiß auch Zverev: "Er hat gegen mich die letzten paar Male gewonnen. Irgendwie gingen die Matches immer in seine Richtung."

Zverev 2018 gegen Thiem erfolgreich

"Aber ich freue mich drauf. Die Matches gegen Dominic sind immer sehr spektakulär", ergänzte der Weltranglistensechste, der das bislang einzige Duell der beiden in Madrid klar in zwei Sätzen für sich entschied. Ein Match, das auch Thiem vor dem Wiedersehen mit dem Deutschen beschäftigt. "Gegen Sascha war ich 2018 hier im Finale", erinnerte sich der 27-Jährige nach seinem Viertelfinalerfolg über John Isner.

Am Samstag wartet mit Zverev nun aber eine nochmals deutlich größere Hürde. "Das wird die mit Abstand härteste Prüfung bei diesem Turnier", so Thiem. Doch eines dürfte trotz der großen Bedeutung der Halbfinalpartie bereits feststehen: Ganz so emotional wie in New York wird es im Match danach wohl nicht werden.

Das Match zwischen Thiem und Zverev gibt es ab 16:00 Uhr im tennisnet-Liveticker

Hier das Einzel-Tableau in Madrid