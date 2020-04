ATP-Weltrangliste: Rekordjagd von Novak Djokovic ebenfalls ausgesetzt

Die Weltranglisten sind in der Coronakrise bis zum Tennis-Neustart eingefroren - das hatte die ATP bereits im März verkündet. Nun ist klar: Auch auf die Rekordbücher wird es Auswirkungen geben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2020, 08:52 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

"Das Einfrieren der Weltrangliste gilt auch für andere Bereiche, wie Sie auf der offiziellen ATP-Seite erkennen können, wo die Wochen auf Weltranglistenplatz 1 aufgeführt sind", so die ATP in einem Statement gegenüber der französischen Sportzeitung L'Equipe.

Was die Zeit an der Weltranglistenspitze angeht, führt Roger Federer mit 310 Wochen vor Pete Sampras (286 Wochen), Novak Djokovic (282 Wochen), Ivan Lendl (270 Wochen), Jimmy Connors (268 Wochen) und Rafael Nadal (209 Wochen).

"Leidtragender" dieses Entscheidung ist Novak Djokovic, der aktuell auf der Topposition weilt, ohne dass seine Wochen für die Rekordbücher zählen. Djokovic hätte unter normalen Umständen (wenn er Erster geblieben wäre) im Oktober 2020 seinen Kontrahenten Federer ablösen können, was die meisten Wochen auf Platz 1 anbelangt.

Aktuell ist die Tennistour bis zum 13. Juli 2020 ausgesetzt.

Brad Gilbert will Djokovic die Wochen gutschreiben

Die Entscheidung der ATP wurde größtenteils als logisch aufgenommen. "Wenn ein Element der Rangliste eingefroren ist, muss alles eingefroren werden - Punkt", twitterte Ex-Sharapova-Coach Sven Groeneveld. Auch Ex-Nummer-1 der WTA, Tracy Austin, argumentierte ähnlich. Ein Vergleich mit dem Jahresende, wo auch keine Turniere gespielt würde, passe nicht - dies sei nun mal keine Off-Season.

Kritik indes gab es von Brad Gilbert. Die Wochen an der Spitze sollten für Djokovic zählen. Gilberts Argument: Nur ein Spieler, Rafael Nadal nämlich, hätte die Möglichkeit gehabt, Djokovic in Indian Wells oder Miami von der Spitze zu verdrängen. Dies wäre jedoch unwahrscheinlich gewesen, Djokovic habe 2019 jeweils früh verloren und Nadal in Indian Wells das Halbfinale erreicht. Wahrscheinlicher sei es gewesen, dass Djokovic seine Führung ausgebaut hätte. Gilberts Ansatz: Alle Punkte sollten nach und nach (in der Theorie) herausfallen. Djokovic habe das Jahr bis dato komplett dominiert, er wäre wohl Erster geblieben, bis alle Punkte abgezogen worden wären.

WTA zieht nach

Auch bei den Damen werden die "Rekordwochen" ausgesetzt, wie die WTA bekanntgab. Dort führt Ashleigh Barty aktuell die Weltrangliste an.