ATP Monte Carlo Masters: Spieler, TV, Livestream, Preisgeld - alle Infos!

Ab dem 10. April 2022 startet die Sandplatzsaison dieses Jahres so richtig - mit dem Turnier in Monte Carlo. Wir haben alle Infos für euch!

Welche Spieler sind in Monte Carlo am Start?

Fast alle wichtigen Akteure - nur zwei große Lücken gibt es. Novak Djokovic ist endlich wieder am Start, nachdem er in Indian Wells und Miami nicht spielen konnte, weil er as Ungeimpfter nicht einreisen durfte. Und dann: Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime... und natürlich der Mann der Stunde, Carlos Alcaraz.

Wer fällt aus - und spielt Dominic Thiem in Monte Carlo?

Abgesagt haben verletzungsbedingt Daniil Medvedev, der wohl die gesamte Sandplatzsaison verpassen wird. Und Rekordsieger Rafael Nadal nach seinem Rippenbruch. Auch Matteo Berrettini wird nach seinem kleinen Eingriff an der Hand ausfallen.

Dominic Thiem hat seine Meldung für Monte Carlo zurückgezogen. Thiem hatte Monte Carlo eigentlich im Plan, war zuletzt allerdings an Corona erkrankt.

Wer ist Titelverteidiger?

Das ist Stefanos Tsitsipas: Der Grieche siehte 2021 gegen Andrey Rublev und war in toller Sandform - beinahe hätte es sogar für den ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open gereicht. Dort unterlag "Tsitsi" nach 2:0-Satzführung noch Novak Djokovic.

Wer ist Rekordsieger in Monte Carlo?

Natürlich Rafael Nadal. Verrückte elf Mal (!) hat Rafa das Turnier gewonnen, zuletzt 2018 im Finale gegen Kei Nishikori.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Insgesamt werden beim Monte Carlo Masters stolze 5,4 Millionen Euro ausgeschüttet.

Wo wird Monte Carlo im TV und Livestream übertragen?

Natürlich auf Sky! Sowohl im TV also auch via Stream sind die Kollegen ab dem 10. April live für euch am Start.

Wie war die Auslosung für Monte Carlo?

Das Turnier ist bislang noch nicht ausgelost.

Wie sieht die Siegerliste in Monte Carlo seit 2010 aus?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev 6:3, 6:3 2020 abgesagt 2019 Fabio Fognini Dusan Lajovic 6:3, 6:4 2018 Rafael Nadal Kei Nishikori 6:3, 6:2 2017 Rafael Nadal Abert Ramos-Vinolas 6:1, 6:3 2016 Rafael Nadal Gael Monfils 7:5, 5:7, 6:0 2015 Novak Djokovic Tomas Berdych 7:5, 4:6, 6:3 2014 Stan Wawrinka Roger Federer 4:6, 7:6 (5), 6:2 2013 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:2, 7:6 (1) 2012 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:3, 6:1 2011 Rafael Nadal David Ferrer 6:4, 7:5 2010 Rafael Nadal Fernando Verdasco 6:1, 6:0