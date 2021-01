ATP Cup: Djokovic, Nadal, Thiem, Zverev - 14 der Top 15 am Start

Die Teams für den ATP Cup 2021 stehen nun offiziell fest, ebenso die Spieler. Das Feld ist hochkarätig besetzt!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2021, 10:05 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Nach und nach waren die teilnehmenden Teams und Spieler bereits durchgesickert, nun herrscht Klarheit über den ATP Cup (1. bis 5. Februar 2021).

Die zweite Auflage des Team-Wettbewerbs findet aufgrund der Corona-Pandemie anstatt in der ersten Januar-Woche nun im Februar statt, im Anschluss an eine 14-tägige Quarantäne-Zeit in Melbourne. Und da man ohnehin im Melbourne Park spielt, wundert es kaum, dass (fast) alle Topspieler am Start sind. Denn der große Vorteil im Vergleich zu einem normalen Turnier: Bei einer Niederlage ist aufgrund der Gruppenspiele nicht direkt Schluss, Spielpraxis im Vorfeld des ersten Major-Turniers des Jahres ist somit sicher.

Neben dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bei Titelverteidiger Serbien ist auch Rafael Nadal für Spanien dabei, im österreichischen Team wieder Dominic Thiem neben Dennis Novak, für Deutschland startet Alexander Zverev mit Jan-Lennard Struff. Auch das French-Open-Siegerdoppel Kevin Krawietz und Andreas Mies ist am Start.

Die Auslosung für den ATP Cup 2021 ist für den 20. Januar geplant. Die 12 Mannschaften werden hierbei in vier Gruppen mit je drei Teams aufgeteilt, die im Round-Robin-System gegeneinanderspielen. Die vier Gruppensieger bestreiten dann die Halbfinals, die Sieger das Finale.

Aus den Top 15 fehlt nur Roger Federer

Aus den Top 15 der ATP-Weltrangliste fehlt in diesem Jahr einzig Roger Federer. Der Schweizer kämpft nach wie vor um sein Comeback nach seiner Knieverletzung und hat seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt.

Bei der Premierenauflage 2021 waren noch 24 Teams dabei, damals hatte Serbien im Finale über Spanien triumphiert. Novak Djokovic schlug hier Rafael Nadal und holte an der Seite von Viktor Troicki das entscheidende Doppel. Österreich und Deutschand waren bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

ATP Cup 2021: Welche Länder und Spieler nehmen teil?

Land Spieler 1 Spieler 2 Spieler 3 Spieler 4 Serbien Novak Djokovic Dusan Lajovic Filip Krajinovic Nikola Cacic Spanien Rafael Nadal Roberto Bautista Agut Marcel Granollers Pablo Carreno Busta Österreich Dominic Thiem Dennis Novak Philipp Oswald Tristan-Samuel Weissborn Russland Daniil Medvedev Andrey Rublev Aslan Karatsev Evgeny Donskoy Griechenland Stefanos Tsitsipas Michail Pervolarakis Markos Kalovelonis Petros Tsitsipas Deutschland Alexander Zverev Jan-Lennard Struff Kevin Krawietz Andreas Mies Argentinien Diego Schwartzman Guido Pella Horacio Zeballos Maximo Gonzalez Italien Matteo Berrettini Fabio Fognini Simone Bolelli Andrea Vavassori Japan Kei Nishikori Yoshihito Nishioka Ben McLachlan Toshihide Matsui Frankreich Gael Monfils Benoit Paire Nicolas Mahut Edouard Roger-Vasselin Kanada Denis Shapovalov Milos Raonic Peter Polansky Steven Diez Australien Alex de Minaur John Millman John Peers Luke Saville