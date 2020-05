"Kasi Live" macht Pause - was haben wir gelernt von Thiem, Becker, Lüthi und Co.?

Siebeneinhalb Wochen lang hieß es (fast) täglich "Kasi Live" auf Instagram (tennisnetnews) - nun folgt eine kleine Pause. Wir blicken zurück auf die schönsten Momente...

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.05.2020, 10:35 Uhr

Christopher Kas hatte sie fast alle, die Big Names der Tennisszene! Von Dominic Thiem über Boris Becker bis Marat Safin und Federer-Coach Severin Lüthi. Jetzt geht "Kasi" in eine verdiente Talk-Pause.

Und was haben wir mitgenommen? Zum Beispiel...

dass der größte Gegner von Boris Becker immer er selbst war

dass es früher ein recht einfaches Rezept gab, um gegen Rafael Nadal auf Rasen zu gewinnen

dass der French-Open-Sieg von Team "Kramies" arg auf der Kippe stand

dass große Trainer wie Federer-Coach Severin Lüthi sich nicht zu schade sind, Hilfe bei anderen zu suchen

dass Dominic Thiem nicht nur Tennis gerne im zentralen Mittelfeld agiert

dass Peter "Gojo" Gojowczyk ein begnadeter Koch ist

dass auch Roger Federer seinen Spaß bei "Kasi Live" hat

dass Yevgeny Kafelnikov wohl ein großartiger Coach gewesen wäre (meint jedenfalls Marat Safin)

dass Marcos Baghdatis seine legendäre Schläger-Zerstör-Aktion sehr leid tut

dass es zur Zusammenarbeit zwischen Novak Djokovic und Gebhard Gritsch nur aufgrund einer gemeinsamen Flohmarkt-Leidenschaft zwischen Gritsch und Günter Bresnik kam

dass Stefanos Tsitsipas bald perfekt Bayrisch spricht

dass Barbara Schett sogar mitten in der australischen Nacht blendend gelaunt ist

Und was noch? Natürlich dass die "Stammbesetzung" um Dennis Novak, Lucas Miedler, Andrea Schlager, Oliver Marach, Jürgen Melzer oder Alex Antonitsch immer was zu erzählen hat. Und das bestimmt auch in Zukunft.

Wir freuen uns schon jetzt auf die zweite Staffel "Kasi Live" - ab 25. Mai 2020, pünktlich zum Start der Generali Austrian Pro Series!

Alle bisherigen Videos von "Kasi Live" könnt ihr hier nachschauen!